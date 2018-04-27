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В Китае планируется открытие грузинских магазинов Duty Free


27.04.2018   16:55
Сегодня в гостинице "Милениум Балтимор" проходит грузино-китайский бизнес форум, организованный Торгово-промышленной палатой Грузии.

По информации Торгово-промышленной палаты Грузии, мероприятие является одним из компонентов проекта "Один пояс один путь - грузинский бизнес дом". Мероприятие поддерживают местное правительство города Гуанчжоу и китайская компания Tiangbei.

Главной темой мероприятия являются торговые отношения, существующие между Грузией и Китаем, и открытие в Китае грузинских магазинов Duty Free в рамках инициативы "Один пояс один путь - грузинский бизнес дом". Соответственно, в мероприятии с китайской стороны в основном примут участие делегаты, включенные в проекте открытия этих магазинов. Целью мероприятия является содействие грузинским предпринимателям, занимающимся экспортом в Китай.

В рамках форума завтра, в 13:00 часов состоится выставка грузинской продукции, где у бизнес-сектора будет возможность совершенно бесплатно занять стенды, и представить делегатам продукт собственного производства.

"Мероприятие было запланировано специальным представительством торгово-промышленной палаты Грузии, функционирующей в китайском Гуанчжоу с сентября 2017 года. Работа представительства преследует целью углубление торгово-экономических отношений между двумя странами, и установление коммуникации между бизнес-кругами. Мы рады, что день изо дня все больше грузинских предпринимателей интересуется китайским рынком, и разделяет перспективы, которые есть у него"- сказано в информации.







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