EU4Energy: города Молдовы и Грузии учатся улучшать энергетическую и климатическую политику благодаря ЕС

27.04.2018 21:08 25-26 апреля молдавские и грузинские участники инициативы "Соглашение мэров - Восток" узнали, как улучшить свою политику в области энергетики и климата, а также разработать план действий по устойчивой энергии и климату (ПДУЭРК) на специализированном тренинге в грузинском городе Телави.



Основная цель обучения заключалась в том, чтобы помочь городам улучшить свои знания и способность оценивать уязвимость к изменению климата, а также следить за сокращением выбросов CO2 и сообщать о них в соответствии с их обязательствами в рамках инициативы "Соглашение мэров - Восток". Они узнали о новейших технологиях в области энергоэффективности, возобновляемых источников энергии и смягчения последствий изменения климата.



Соглашение мэров - Восток помогает муниципалитетам разработать и осуществлять планы действий по устойчивой энергии и климату, снижая зависимость от ископаемого топлива, повышая безопасность энергоснабжения и позволяя им более активно содействовать смягчению последствий изменения климата.



Соглашение мэров - Восток является частью инициативы EU4Energy. Инициатива EU4Energy включает всю поддержку ЕС для улучшения энергоснабжения, безопасности и взаимосвязи между партнерами, а также способствует повышению энергоэффективности и использованию возобновляемых источников энергии в Восточных странах-соседях ЕС: Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине. Это делается путем финансирования проектов и программ, которые помогают реформировать энергетические рынки и сократить национальную энергетическую зависимость и потребление. В долгосрочной перспективе это делает энергоснабжение более надежным, прозрачным и доступным, тем самым сокращая энергетическую бедность и счета за электроэнергию, как для граждан, так и для частного сектора.















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