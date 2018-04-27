Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Регуляция НБГ по сокращению избыточной закредитованности населения создает угрозу развития теневой экономики


27.04.2018   22:52
Вице-президент бизнес-ассоциации Лаша Папашвили заявляет, что разработанная Национальным банком регуляция по снижению избыточной закредитованности населения создает угрозу создания проблемы теневой экономики. Как считает Папашвили, введением новых правил Национальный банк хотел бы сократить возможность получения кредитов малообеспеченными слоями населения.

«Урегулировать проблему избыточной закредитованности очень тяжело. Существует международная практика не только стран, похожих на нашу, но и Восточной Европы и даже очень развитых государств. Данный опыт показывает, что эта проблема переместилась в теневую экономику, и это очевидная опасность», — сказал Лаша Папашвили.

С 7 мая 2018 года вступают в силу ограничения, согласно которым коммерческим банкам запрещается выдавать кредиты без проведения полноценного анализа платежеспособности заемщика.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Kuwait Airways начинает выполнение рейсов на Тбилиси
«Билайн» оштрафовали на 270 тысяч долларов ვ Грузии
Экспорт грузинского вина в Великобританию возрос на 98%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Продолжение ползучей аннексии
СГБ о возможном закрытии грузинских школ в Абхазии: Мы изучаем вопрос
Останки 22 человек, пропавших без вести в ходе вооруженного конфликта в Абхазии, доставят в собор Троицы
В Гали прошла очередная встреча механизма по превенции инцидентов и реагированию на них
Для лиц, торгующих вдоль линии разделения, будут установлены льготы
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Европейская школа Восточного партнерства организует летний лагерь в Грузии
АРФД предлагает до 1 мая достичь политического согласия вокруг единого кандидата в премьеры Армении
Депутаты Госдумы России в Ереване провела встречу со спикером парламента Армении Ара Баблояном
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна