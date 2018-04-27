Регуляция НБГ по сокращению избыточной закредитованности населения создает угрозу развития теневой экономики

27.04.2018 22:52 Вице-президент бизнес-ассоциации Лаша Папашвили заявляет, что разработанная Национальным банком регуляция по снижению избыточной закредитованности населения создает угрозу создания проблемы теневой экономики. Как считает Папашвили, введением новых правил Национальный банк хотел бы сократить возможность получения кредитов малообеспеченными слоями населения.



«Урегулировать проблему избыточной закредитованности очень тяжело. Существует международная практика не только стран, похожих на нашу, но и Восточной Европы и даже очень развитых государств. Данный опыт показывает, что эта проблема переместилась в теневую экономику, и это очевидная опасность», — сказал Лаша Папашвили.



С 7 мая 2018 года вступают в силу ограничения, согласно которым коммерческим банкам запрещается выдавать кредиты без проведения полноценного анализа платежеспособности заемщика.















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