Секретариат энергетического сообщества представил правила электроснабжения в Грузии

28.04.2018 11:03 17 апреля эксперты из Секретариата Энергетического сообщества представили проект правил электроснабжения Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC) и операторам системы распределения в Грузии.



Принятие правил, которые были разработаны в рамках проекта EU4Energy, является необходимой частью процесса реформирования рынка электроэнергии и имеет большое значение для открытия розничного рынка и гармонизации правил рынка электроэнергии с Третьим энергетическим пакетом ЕС.



Новые правила будут регулировать деятельность поставщиков с целью обеспечения непрерывного, надежного и качественного снабжения электроэнергией домашних хозяйств и малых предприятий согласно соответствующим положениям проекта Закона об энергетике.



Данная мера является частью инициативы EU4Energy Европейского Союза. Инициатива EU4Energy включает всю поддержку ЕС для улучшения энергоснабжения, безопасности и взаимосвязи между партнерами, а также способствует повышению энергоэффективности и использованию возобновляемых источников энергии в Восточных странах-соседях ЕС: Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине. Это делается путем финансирования проектов и программ, которые помогают реформировать энергетические рынки и сократить национальную энергетическую зависимость и потребление. В долгосрочной перспективе это делает энергоснабжение более надежным, прозрачным и доступным, тем самым сокращая энергетическую бедность и счета за электроэнергию, как для граждан, так и для частного сектора.



Секретариат Энергетического сообщества является партнером-исполнителем, ответственным за оказание технической помощи Грузии, Республике Молдова и Украине.















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