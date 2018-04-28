Грузинское вино представили на Международной выставке продуктов питания и напитков в Стокгольме

28.04.2018 20:24 Девять грузинских винодельческих компаний приняли участие в Международной выставке продуктов питания и напитков GastroNord 2018 в столице Швеции Стокгольме. Грузинские компании представили вино, бренди и чачу собственного производства.



По данным Национального агентства вина Грузии, на данной выставке грузинское вино было представлено впервые. На мероприятии присутствовал посол Грузии в Королевстве Швеция Малхаз Какабадзе.



В форуме GastroNord 2018 участвовали следующие компании: «Шато Кумсиашвили», «Кап Грузия/Бруале», «Виноделие Вазиани», «Сацнахели», «Погреб Варцихе», «Бесини», «Вина Чигогидзе» и «Цинандали Мамули». Помощь компаниям в организации их участия в выставке оказало Национальное агенство вина и посольство Грузии в Швеции.



В GastroNord 2018 приняли участие более 500 компаний.















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