Мы продолжим программу «Производи в Грузии» - министр экономики

28.04.2018 23:48 Мы продолжим программу «Производи в Грузии», так как она очень успешная, - об этом заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили, осматривая грузинский предпринимательский маркет на Мейдане в Тбилиси.



«Я встретился почти со всеми предпринимателями и увидел, что у них действительно есть продажи. Эти люди создали своим талантом, своим старанием не одно рабочее место и, разумеется, это с помощью государства. Мы продолжим программу, так как она очень успешная и, соответственно, максимально будет содействовать предпринимателям, чтобы популяризировалась их продукция», - заявил Дмитрий Кумсишвили.



По информации Минэкономики, маркет организован агентством «Производи в Грузии» Министерства экономики и устойчивого развития Грузии и в нем, в основном, участвуют бенефициары программы «Производи в Грузии».



«На проходящей выставке-продаже представлены до 30-ти грузинских компаний, которые в основном являются бенефициарами программы «Производи в Грузии». Целью проведения ярмарки является, разумеется, популяризация произведенной в Грузии продукция. В этом году нами выбрано очень хорошее место, которое очень притягательно для туристов», - заявил первый вице-премьер.



В рамках программы «Производи в Грузии всего с 2014 года поддержаны 344 проекта (охватываются индустриальное, сельское, гостиничное и имущественное направления), суммарный объем инвестиций в которые составляет более 850 млн лари. Из этой суммы объем утвержденных коммерческими банками займов в общем составляет более 436 млн лари. Этими проектами всего создано до 14.000 новых рабочих мест.















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