В Тбилиси пройдет международный бизнес-форум

29.04.2018 15:10 Однодневная международная бизнес-конференция International Wealth Forum пройдет в Тбилиси 6 июня, говорится на сайте мероприятия.



Форум соберет более 150 участников из 20 стран – это руководители крупнейших консалтинговых компаний и семейных офисов, в основном предоставляющих услуги по управлению капиталом, резидентности и программам второго гражданства, иммиграции, оптимизации налогов, формированию компаний и реструктуризации бизнеса в разных юрисдикциях.



Главными темами обсуждения станут макроэкономические тенденции Грузии, создание благоприятной бизнес-среды, преимущества законодательства Грузии для бизнесменов, гражданство и вид на жительство в Греции, Болгарии, Черногории и Грузии, сопутствующие налоговые вопросы.

Среди докладчиков форума генеральный директор Банка Грузии Каха Кикнавелидзе, генеральный директор компании Galt & Taggart Отар Шарикадзе, консультант компании Strik Attorneys at Law and Tax Advisors Никита Виноградов (Нидерланды), директор компании Bybloserve Management Ltd Джозеф Франгос (Кипр), генеральный директор компании m² Real Estate Ираклий Бурдиладзе и многие другие.



Генеральным спонсором мероприятия выступает Банк Грузии. Место проведения форума – тбилисская гостиница Courtyard Marriott.















