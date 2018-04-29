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В Тбилиси пройдет международный бизнес-форум


29.04.2018   15:10
Однодневная международная бизнес-конференция International Wealth Forum пройдет в Тбилиси 6 июня, говорится на сайте мероприятия.

Форум соберет более 150 участников из 20 стран – это руководители крупнейших консалтинговых компаний и семейных офисов, в основном предоставляющих услуги по управлению капиталом, резидентности и программам второго гражданства, иммиграции, оптимизации налогов, формированию компаний и реструктуризации бизнеса в разных юрисдикциях.

Главными темами обсуждения станут макроэкономические тенденции Грузии, создание благоприятной бизнес-среды, преимущества законодательства Грузии для бизнесменов, гражданство и вид на жительство в Греции, Болгарии, Черногории и Грузии, сопутствующие налоговые вопросы.
Среди докладчиков форума генеральный директор Банка Грузии Каха Кикнавелидзе, генеральный директор компании Galt & Taggart Отар Шарикадзе, консультант компании Strik Attorneys at Law and Tax Advisors Никита Виноградов (Нидерланды), директор компании Bybloserve Management Ltd Джозеф Франгос (Кипр), генеральный директор компании m² Real Estate Ираклий Бурдиладзе и многие другие.

Генеральным спонсором мероприятия выступает Банк Грузии. Место проведения форума – тбилисская гостиница Courtyard Marriott.






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