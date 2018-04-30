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В марте экономический рост Грузии составил 5, 6%
30.04.2018 12:16
По данным Национальной службы статистики Грузии, в марте экономический рост Грузии составил 5, 6%. В первом квартале средний показатель роста составил 5,2%.
По предварительным оценкам, в марте 2018 года, по сравнению с соответствующим периодом, рост наблюдался в других коммунальных, социальных и персональных услугах, перерабатывающей промышленности, транспорте, операциях с недвижимостью и торговле.
В январе-марте внешнеторговый оборот увеличился на 23,3 процента, в том числе импорт — на 21,6 процента, экспорт — на 28,4 процента.
Количество новых зарегистрированных предприятий в марте составило 4786, что на 0,5% меньше, чем в предыдущем месяце.
Доходы бюджета составили 975,5 млн. лари, а расходы составили 727,9 млн. лари.
Общий объем производства банковского сектора в марте составил 162,7 млн. лари.
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