Рынки Швейцарии, Лихтенштейна, Норвегии и Исландии открылись для грузинской продукции

01.05.2018 16:15 С 1 мая вступило в силу соглашение о свободной торговле Грузии с еще двумя членами Европейской ассоциацией свободной торговли (European Free Trade Association, EFTA) — Швейцарией и Лихтенштейном. Об этом сообщает министерство экономики и устойчивого развития Грузии.



В Европейскую ассоциацию свободной торговли помимо Швейцарии и Лихтенштейна входят Норвегия и Исландия. С этими странами соглашение о свободной торговле для Грузии вступило в силу еще 1 сентября 2017 года.



В результате для Грузии открылся более 14-миллионный новый рынок четырех самых развитых стран Европы.



По данным министерства экономики Грузии, соглашение также подразумевает торговлю между странами как товарами, так и услугами, сотрудничество в таможенной сфере интеллектуальной собственности и прочее.



Благодаря соглашению, свободное перемещение товаров и услуг поможет росту экспортного и инвестиционного потенциала Грузии, а также созданию новых предприятий и рабочих мест.

Продукция будет полностью освобождена от тарифов, то есть любая промышленная продукция из Грузии сможет поступать в эти четыре страны без выплаты дополнительных таможенных налогов.



Относительно сельскохозяйственной продукции, в отношении которой очень чувствительны все четыре рынка, Грузия достигла беспрецедентного соглашения — в основном на экспортную продукцию, важную для Грузии, будет действовать нулевой тариф, на определенную продукцию тарифы сокращены почти вдовое и сведены к минимуму, что очень важно для того, чтобы грузинская продукция стала конкурентоспособной на рынке EFTA.



Решение о начале переговоров с Грузией о свободной торговле было принято на министериале EFTA в ноябре 2014 года.



Соглашение о свободной торговле Грузии с EFTA было подписано 26 июня 2016 года в рамках министериала EFTA в городе Берн. Для этого планировалось провести четыре раунда переговоров, однако дипаломаты уложились в три.



Все четыре государства EFTA — Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн, не являются членами Евросоюза, с которым для Грузии уже действует режим беспошлинной торговли. Это первое международное соглашение в сфере торговли, которое Грузия оформила с Норвегией, Исландией и Лихтенштейном.















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