В National Geographic начинается масштабная маркетинговая кампания по популяризации Грузии

01.05.2018 21:43 Национальная администрация туризма министерства экономики и устойчивого развития Грузии начинает масштабную маркетинговую кампанию на международном портале National Geographic.



С деталями сотрудничества с одним из крупнейших журналов о путешествиях общественность ознакомили глава Национальной администрации туризма Георгий Чоговадзе и вице-президент центрального офиса National Geographic Аннабель Канвел.



По информации Национальной администрации туризма, цель новой маркетинговой кампании на National Geographic – популяризовать летний и осенний туристический сезон Грузии и представить туристический потенциал страны.



Интернет кампания пройдет с 14 мая до 14 октября. Общая стоимость кампании составляет 250 000 евро. Интернет кампания охватывает страны Европы и Ближнего Востока.



В рамках кампании, на главной веб-странице National Geographic разместит информацию с фото и видео. Материал будет распространяться с помощью специального путеводителя Georgia Travel Guide. В рамках кампании, специальные онлайн банеры будут размещены в секциях History, Adventure и Travel на сайте Nationalgeographic.com, а посты – на Facebook странице National Geographic. Также предусмотрена реклама о Грузии.















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