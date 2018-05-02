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Грузия в этом году ожидает восемь миллионов международных путешественников
02.05.2018 11:34
В этом году в Грузию впервые прибудут более 8 миллионов международных путешественников, — об этом глава национальной администрации туризма Георгий Чоговадзе заявил на конференции, посвященной результатам исследования туристического сектора.
По словам Чоговадзе, 2018 год станет годом новых рекордов, в том числе увеличится доход от международного туризма, который, по прогнозу, превысит 3 млрд. долларов США.
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