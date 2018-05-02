National Geographic пригласит туристов в Грузию

02.05.2018 11:37 С 14 мая Национальная администрация туризма Грузии начинает масштабную маркетинговую кампанию совместно с National Geographic — одним из самых влиятельных мировых изданий в сфере туризма.



О подробностях кампании журналистам рассказали глава национальной администрации туризма Георгий Чоговадзе и вице-президент центрального офиса National Geographic Анабель Канвел.



National Geographic займется популяризацией летнего и осеннего туристических сезонов в Грузии. Интернет-кампания продлится с 14 мая по 14 октября. Ее общая стоимость – 250 тысяч евро.



Рекламная кампания распространится на страны Европы и Ближнего Востока и охватит более 4,5 миллионов пользователей.



Фото и видеоматериалы из Грузии будут размещены на главной странице National Geographic, а также будут распространяться при помощи специального путеводителя Georgia Travel Guide. Кроме того, специальные онлайн-баннеры будут размещены в разделах Travel (Путешествия), Adventure (Приключения) и History (История) на сайте Nationalgeographic.com. Реклама о туризме в Грузии будет и на странице National Geographic в фейсбуке.















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