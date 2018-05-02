Мэрия Тбилиси начинает работать над развитием разных видов спорта

02.05.2018 12:21 Мэрия Тбилиси активно начинает работать над развитием массового спорта и разных видов спорта, — об этом мэр столицы Каха Каладзе заявил на заседании правительства Тбилиси.



Как отметил Каха Каладзе, в этом году начинается новая программа, которая предусматривает оснащение профессиональных спортсменов и любителей в около 30 видах спорта спортивным инвентарем и экипировкой.



«У нас очень много федераций и у них, элементарно, нет такой возможности, чтобы быть оснащенными экипировкой и спортивным инвентарем. В этом направлении будет содействие с нашей стороны. Бюджет в этом году составляет 600 тысяч лари. Содействие будет у самбо, бокса, конного спорта, стрельбы, борьбы, тенниса, волейбола. Бюджет видов спорта, решение по финансированию которых сегодня примет правительство, составляет 320 тысяч лари. Однако весь бюджет составляет 600 тысяч лари. Думаем, программа будет способствовать улучшению условий сборных команд Тбилиси, клубов и спортсменов и развитию массового спорта. Мы будем очевидцами большего успеха в этом направлении», — заявил Каладзе.















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