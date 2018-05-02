К 2022 году Грузия примет 7,6 млн. туристов

02.05.2018 13:04 К 2022 году Грузия возможно примет 7,6 млн. туристов, что в двое превышает население страны, — об этом говорится в исследовании туристического сектора Грузии, подготовленного компанией Galt & Taggart.



В докладе отмечено, что туризм является одним из наиболее быстрорастущих секторов грузинской экономики и представляет собой важный источник

поступления валюты.



В докладе приведена статистика, согласно которой, в 2017 году Грузия приняла 3,5 миллиона туристов, а доход, полученный от туризма, составил 2,8 миллиарда долларов США.



Согласно прогнозу, в текущем году Грузию посетят 4,2 миллиона туристов.



Как считает представитель Galt & Taggart Ева Бочоришвили, в ближайшие пять лет ожидается значительное увеличение туристического потока.



«За последние пять удвоились количество туристов и доходы от туризма … Но это не является пиком для сектора, и мы ожидаем крупных туристических потоков и в течение следующих пяти лет. По нашим расчетам, до 2022 года количество туристов удвоится до 7,6 миллиона туристов», — сказала Бочоришвили.



Что касается проблем в туристическом секторе Грузии, то, как отметила Бочоришвили, в стране по-прежнему не хватает туристической инфраструктуры, и одной из острейших проблем является квалифицированный персонал.



На сегодняшней конференции глава администрации туризма Георгий Чоговадзе заявил, что 2018 год станет годом новых рекордов для туристического сектора. В частности, страну впервые посетят более 8 миллионов иностранных визитеров, а доход от сектора превысит 3 миллиарда долларов США.















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