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Демонстранты в Армении парализовали движение поездов


02.05.2018   14:02
В Армении приостановлено движение поездов. Об этом сообщили в дирекции пассажирских перевозок Южно-Кавказской железной дороги. «Действий [для восстановления движения] пока никаких не предпринимается», — сказал сотрудник дирекции.

Возле поселка Каракерт в 50 км от Еревана народ перекрыл железнодорожную станцию, рассказал РБК один из участников акции Варужан Колян.

В среду, 2 мая, в Армении возобновились акции протестов, после того как лидер армянской оппозиции Никол Пашинян не был избран премьер-министром армянским парламентом. После этого​ он выступил с призывом к своим сторонникам блокировать движение транспорта в стране. Протестующие перекрыли дороги в Ереване, а также к аэропорту Звартноц,

Пашинян призвал своих сторонников «вести себя мирно и не поддаваться на провокации». Он также сказал, что в стране «все дороги перекрыты», и добавил, что протестующие пропускают только машины скором помощи, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Минобороны. Лидер оппозиции заявил, что к 17:00 по местному времени его сторонникам следует открыть движение по всем дорогам, а к 14:00 уйти с трассы к аэропорту Звартноц в Ереване.

На данный момент движение в столице Армении Ереване приостановлено. На дорогах через каждые 200–​500 метров установлены блокпосты и баррикады из автомобилей и мусорных баков.






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