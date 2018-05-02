Еврокомиссия представила проект бюджета ЕС на триллион евро

02.05.2018 22:19 Еврокомиссия представила проект многолетнего финансового плана (бюджета) ЕС на 2021-2027 годы.

Соответствующий документ представил в среду в Европарламенте президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Брюсселе.



"Новый бюджет является возможностью построить будущее нашего нового амбициозного Союза 27 стран на принципах солидарности. Сегодня мы предлагаем прагматичный план, как сделать больше, имея меньшие ресурсы", - заявил президент Еврокомиссии.



В целом предложенный бюджет предусматривает 1,135 триллиона евро по обязательствам и 1,105 триллиона расходов (по ценам 2018 года).



Среди приоритетных сфер, на которые планируется увеличить финансирование, указаны исследования и инновации, поддержка молодежи, цифровая экономика, охрана границ, безопасность и оборона.



Кроме того, среди главных особенностей нового финансового плана ЕС является привязка объема финансирования тех или иных сфер и программ к соблюдению странами-членами верховенства права.



Далее, по процедуре, проект бюджета должны совместно одобрить Совет ЕС и Европарламент.















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