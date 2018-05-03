Бизнес уже не боится власти, но боится банков - Окриашвили

03.05.2018 10:47 "Для страны такого развития, как наша, необходим долгосрочный, не менее 7-8% показатель темпа роста. Главным препятствием экономики Грузии сформировалось положение, сложившееся в финансовом секторе, как между банками и бизнесом, так и между финансовым сектором и населением. Примечательно существование экстремальных отклонений в управлении институций"- заявил член "Грузинской мечты" Каха Окриашвили в парламенте.



"Очевидным примером этого является Национальный банк. В прошлые годы в управлении Национального банка были заметны авторитарные методы, и возможно, в определенной мере эффективные. По существующему законодательству, так же как и во всем мире, Национальный банк должен быть независимым регулирующим институтом. Возникает подозрение, что коммерческие банки получили влияние на Национальный банк.



Вместо того чтобы Национальный банк сформировался независимой и сильной институцией, он оказался под влиянием крупных банков, и превратился в определенной мере проводником их политики. В результате с 2008 года банки начали активную интервенцию на непрофильный для них бизнес сектор. Несмотря на то, что с 2014 года Национальный банк издал указ, который должен был ограничить участие банков в непрофильном бизнесе, сегодня налицо следующая данность:



1. У банков нет мотивации, кредитовать бизнес сектор долгосрочных займов, поскольку у них меньше дохода из этих займов.



2. Банки сформировались конкурентами бизнеса. Но эта конкуренция в условиях неравных ресурсов, и доступа бизнес информации, неравная, в результате бизнес воздерживается от дополнительных инвестиций. Не идет на финансовые риски, и тормозит финансовое развитие. То есть, получаем классический пример торможения экономики. Да, бизнес уже не боится власти, но у него появился страх банков, и это является первым тормозом. Из каждых 1000 человек у 700 банковский долг, и мы занимаем второе место во всем мире с избыточным долгом"- заявил Каха Окриашвили.



















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