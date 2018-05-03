В стране есть привилегированные предприниматели, которых лоббирует власть - президент

03.05.2018 10:59 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в своем ежегодном выступлении в парламенте, состоявшемся вчера, заострил внимание на бизнес среду, и отметил, что давление на бизнес уже не осуществляется, и сегодня бизнес свободный.



Эксперты не разделяют оптимизм президента. Президент "Новой экономической школы -Грузия", Паата Шешелидзе считает, что большое количество ограничений и неконкурентная среда ставит бизнес в незавидное положение. По его мнению, в стране существуют привилегированные предприниматели, которых лоббирует власть.



"Налоговые нагрузки на бизнес возросли, наши места в рейтингах постепенно ухудшаются, увеличились налоги, ввели ограничения на выдачу займов, у компаний онлайн займов создались серьезные проблемы, что закончилось банкротством и закрытием многих из них. Земля не продается, что не дает возможность заинтересованным предпринимателям расширить свою деятельность в сельском хозяйстве. Разумеется, было позитивное направление с точки зрения т.н. эстонской модели, заключение договоров о свободной торговле на международном уровне, но это направление не заслуга именно нынешнего правительства, это заслуга прежнего правительства. Подозреваю, что некоторые бизнесы искусственно поддерживают, есть привилегированные предприниматели, и есть предприниматели, которые стараются спастись в этой ситуации"- говорит Паата Шешелидзе.



"Сегодня уже нет тех рисков, что были во время Саакашвили. Например, грубое перераспределение имущества. Но я не разделяю оптимизм президента, основание для этого мне дают конкретная среда, и конкретные тенденции, то же доминирование банковской сферы, что, на мой взгляд, является серьезной проблемой"- заявил эксперт экономики Гия Хухашвили.



Мнение аналитика Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Андрия Гвидиани отличается от позиции Шешелидзе. Он считает, что сегодня в Грузии бизнес свободный. По его словам, инвестиционная среда улучшилась, что подтверждает продвижение Грузии в рейтингах.



"Заявление президента правильное, бизнес в Грузии уже не ограничивается. Бизнес свободный, что подтверждает ни одна международная организация. С точки зрения свободы бизнеса рейтинги Грузии по сравнению с минувшими годами резко улучшились"- заявил Андрия Гвидиани.

















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