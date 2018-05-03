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В Грузии будет расширена компания по производству противопожарных аксессуаров


03.05.2018   12:21
В Грузии будет расширена первая компания по производству противопожарных аксессуаров
При поддержке агентства «Производи в Грузии» будет расширена еще одна компания – ООО «Эл+».

В рамках компонента доступа к финансам агентства «Производи в Грузии», компания планирует закупить установки новейших технологий, которые позволят ей стать производителем первых огнетушителей, пожарных дверей, пожарных шкафов и в целом, металлической мебели в Грузии.

Компания заработает весной 2019 года и на первом этапе трудоустроит 25 человек. Вместе с тем, это предприятие планирует поставлять продукцию не только на местный рынок, но и в соседние страны.

«Эл+» пользуется финансовой поддержкой в рамках программы «Производи в Грузии». Это означает, что в течение двух лет, софинансирование процента осуществит агентство «Производи в Грузии».

Общий объем инвестиций проекта, осуществляемого при поддержке агентства, составляет 3 900 000 лари.






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