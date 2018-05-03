В апреле больше всего туристов въехали в Грузию из Азербайджана, России, Турции, Армении, Ирана

03.05.2018 19:29 В апреле количество туристов возросло на 24,9%, а количество международных пассажиров на 16,8%- сказано в информации Национальной администрации туризма.



"В апреле в Грузии побывали 596 703 международных пассажиров, что на 85 960 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (рост +16,8%).



В апреле количество иностранных путешественников, то есть туристов, которые остались в Грузии на 24 часа и больше, составило 278 032, что на 55 476 больше показателя апреля 2017 года (рост +24,9%).



Национальной администрации тризма Министерства экономики и устойчивого развития данную информацию передало Министерство внутренних дел.



В апреле 2018 года больше всего визита было осуществлено из Азербайджана (+10,4%), России (+43,4%), Турции (+29,2%), Армении (-6,9), и Ирана (+98,5%).



Позитивная тенденция сохраняется из направлений стран Евросоюза, откуда с точки зрения приезжающих в Грузию в апреле месяце отличались: Эстония +83%, Латвия + 82,6%, Польша +37,3%, Объединенное Королевство +33,6%, Нидерланды +29,1%, Франция +24,7%.



Особый рост зафиксировался из следующих стран: Иран + 98.5%, Кувейт + 80.9%, Китай +62%, Россия +43.4%, Израиль +28%" – сказано в распространенной информации.



Напомним, по данным четырех месяцев 2018 года Грузию посетили 2 060 264 международных пассажиров, что на 282 544 больше по сравнению с аналогичным периодом минувшего года (рост +15,9%).



По показателям января-апреля месяца, число иностранных путешественников, т.е. туристов, оставшихся в Грузии на 24 часа и больше, составило 937 370, что на 200 409 больше показателя января-апреля 2017 года (рост +27,2%).



Туризм является значительным сектором экономики. По данным IV квартала 2017 года, доход из иностранного туризма в Грузии составил 577 миллионов долларов (рост +19,9%), что на 96 миллионов больше аналогичного показателя прошлого года.



По итоговым данным 2017 года, поступления из иностранного туризма в Грузии составляют 2,75 миллиардов долларов (2 751 279 624), рост +27%, что на 585 миллионов долларов больше аналогичного показателя минувшего года. Доля туризма в валовом внутреннем продукте по данным IV квартала 2017 года составляет 6,4%. Рост по сравнению с прошлым годом +17,5%.



По суммарным данным 2017 года доля в ВВП составила 6,9%. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года +13%.

















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