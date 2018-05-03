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ЕИБ может выделить Грузии до 100 млн евро на модернизацию общественного транспорта


03.05.2018   20:57
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) планирует профинансировать в Грузии проекты по импорту и производству электробусов, а также по модернизации тбилисского метро, заявил вице-президент ЕИБ Вазил Худак журналистам.

Он сообщил, что в ходе визита в Грузию уже провел переговоры с премьер-министром, министрами экономики и финансов, а также мэром Тбилиси, во время которых, наряду с другими вопросами, были рассмотрены и эти проекты, на осуществление которых банк планирует выделить до 100 млн евро.

"Речь идет о модернизации общественного транспорта, замене так называемых "маршруток" на более современный транспорт, в том числе и электробусы, что означает не только их импорт, но и производство электробусов в Грузии", - сказал В.Худак.

По его словам, произведенные в Грузии экологически чистые автобусы можно будет экспортировать, в том числе в соседние страны - в Армению, Азербайджан, Иран.

"Для содействия развитию общественного транспорта в Грузии банк планирует выделить около 100 млн евро", - заявил вице-президент ЕИБ, отметив, что большая часть этой суммы пойдет на модернизацию метро, в частности, на приобретение новых вагонов.

В 2018 году на финансирование в Грузии инфраструктурных проектов, в том числе строительство дорог, ЕИБ намерен направить в целом 250 млн евро, что будет способствовать экономическому развитию страны и росту ее транзитного потенциала.

ЕИБ осуществляет деятельность в Грузии с 2007 года. За это время банк выделил республике около 1,33 млрд евро на финансирование различных проектов, в том числе для расширения и модернизации автомагистрали "Восток-Запад", проходящей через территорию страны от границы с Азербайджаном до Черного моря.






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