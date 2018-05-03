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Министр финансов Грузии выступил на ежегодной встрече CAREC


03.05.2018   21:41
Участие в программе регионального экономического сотрудничества Центральной Азии (CAREC) будет содействовать превращению Грузии в региональный транзитный и логистический хаб, — заявил министр финансов Мамука Бахтадзе в ходе выступления на ежегодной встрече CAREC.

51-ая ежегодная встреча Совета управляющих Азиатским банком развития проходит в столице государства Филиппины Маниле.

«Наша цель — большая интеграция региона в мировую экономику, в чем Грузия выполняет важную роль. Сегодня Грузия является единственной страной в регионе, которая имеет режим свободной торговли как с ЕС, так и с Китаем. Если посмотрим в стратегии стран, участвующих в инициативе «Шелковый путь», мы увидим, что все страны вкладывают значительные инвестиции в инфраструктуру. С этой точки зрения Грузия является одной из самых активных стран. Однако нам необходимо мобилизовать больше финансовых ресурсов и расширить экономические связи.

Грузия приветствует и полностью поддерживает концепцию Азиатского банка развития, которая касается торговли без барьеров. В связи с этим, вместе с Азербайджаном мы обсуждаем возможность строительства первого совместного таможенного пункта. Я хотел бы подчеркнуть участие частного сектора, поскольку экономическая модель страны не будет эффективной без участия частного сектора. В этой связи следует отметить, что Азиатский банк развития активно участвует в формировании в Грузии системы частного и государственного партнерства, что важно для устойчивого развития экономики в стране», — заявил министр финансов Мамука Бахтадзе.

Грузия присоединилась к программе CAREC в 2016 году.

Информацию распространяет министерство финансов Грузии.






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