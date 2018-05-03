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Инвестиция в экономику Грузии означает развитие всего региона - Вернер Липах


03.05.2018   21:55
Осуществление проектов в Грузии не является инвестированием в экономику лишь одной страны, это означает развитие всего региона, - об этом заявил генеральный директор департамента Центральной и Западной Азии Азиатского банка развития (АБР) Вернер Липах.

«В отношении Грузии у нас весьма оптимистические ожидания. Когда мы говорим о региональной экономической интеграции (CAREC), Грузия занимает узловое место. Осуществление проектов в Грузии не является инвестированием в экономику лишь одной страны. Это означает развитие и улучшение всего региона.

В ходе визита в Грузию я еще раз убедился, что у страны – большой потенциал. Доля туризма значительно выросла, однако у его развития существует еще больший потенциал. Необходимо осуществление инфраструктурных проектов. Для развития бизнеса в Грузии есть позитивная среда и именно поэтому и у нас – позитивные ожидания. Не сказал бы, что рисков не существует, однако риски есть везде», - заявил Вернер Липах.

51-е годичное заседание совета управляющих Азиатского банка развития проходит в Маниле. Грузия является членом АБР с 2007 года. При финансовой поддержке АБР в Грузии осуществляются проекты как в государственном, так и частном секторе. По положению на сегодняшний день, размер выделенного Азиатским банком развития для Грузии финансирования составляет около $2.4 млрд.






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