Инвестиция в экономику Грузии означает развитие всего региона - Вернер Липах

03.05.2018 21:55 Осуществление проектов в Грузии не является инвестированием в экономику лишь одной страны, это означает развитие всего региона, - об этом заявил генеральный директор департамента Центральной и Западной Азии Азиатского банка развития (АБР) Вернер Липах.



«В отношении Грузии у нас весьма оптимистические ожидания. Когда мы говорим о региональной экономической интеграции (CAREC), Грузия занимает узловое место. Осуществление проектов в Грузии не является инвестированием в экономику лишь одной страны. Это означает развитие и улучшение всего региона.



В ходе визита в Грузию я еще раз убедился, что у страны – большой потенциал. Доля туризма значительно выросла, однако у его развития существует еще больший потенциал. Необходимо осуществление инфраструктурных проектов. Для развития бизнеса в Грузии есть позитивная среда и именно поэтому и у нас – позитивные ожидания. Не сказал бы, что рисков не существует, однако риски есть везде», - заявил Вернер Липах.



51-е годичное заседание совета управляющих Азиатского банка развития проходит в Маниле. Грузия является членом АБР с 2007 года. При финансовой поддержке АБР в Грузии осуществляются проекты как в государственном, так и частном секторе. По положению на сегодняшний день, размер выделенного Азиатским банком развития для Грузии финансирования составляет около $2.4 млрд.















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