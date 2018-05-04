|
Экспорт грузинского вина вырос на 36%
04.05.2018 12:35
В январе – апреле текущего года Грузия экспортировала 25 млн бутылок вина (0,75 л) в 43 страны мира, что на 36% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Согласно данным Национального агентства вина, экспортная выручка от реализованного вина составила 59,2 млн. долларов США, что на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Экспортные поставки увеличились как на европейский рынок, так и в США и страны Азии.
Пятерка крупнейших импортером грузинского вина: Россия (16246021 бут.), Украина (2389280 бут.), Китай (1802792), Казахстан (1108938), Польша (1012774).
Вместе с тем за январь-апрель 2018 года Грузия также осуществила экспорт бренди в 18 стран, всего 5 млн. бутылок (0,5 ლ), что на 17% больше, чем за аналогичный период 2017 года Экспорт чачи составил 84 тысячи бутылок в 29 стран мира.
В общей сложности, совокупный доход от экспорта вина, бренди, спирта и разливного вина составил 96,5 млн. долларов США.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна