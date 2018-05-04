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Экспорт грузинского вина вырос на 36%


04.05.2018   12:35
В январе – апреле текущего года Грузия экспортировала 25 млн бутылок вина (0,75 л) в 43 страны мира, что на 36% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Согласно данным Национального агентства вина, экспортная выручка от реализованного вина составила 59,2 млн. долларов США, что на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экспортные поставки увеличились как на европейский рынок, так и в США и страны Азии.

Пятерка крупнейших импортером грузинского вина: Россия (16246021 бут.), Украина (2389280 бут.), Китай (1802792), Казахстан (1108938), Польша (1012774).

Вместе с тем за январь-апрель 2018 года Грузия также осуществила экспорт бренди в 18 стран, всего 5 млн. бутылок (0,5 ლ), что на 17% больше, чем за аналогичный период 2017 года Экспорт чачи составил 84 тысячи бутылок в 29 стран мира.

В общей сложности, совокупный доход от экспорта вина, бренди, спирта и разливного вина составил 96,5 млн. долларов США.






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