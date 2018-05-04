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Пассажиропоток в грузинских аэропортах вырос на 34%


04.05.2018   12:48
За первые четыре месяца текущего года аэропорты Грузии обслужили 1 208 430 пассажиров (с учетом регулярных и чартерных рейсов), что на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По информации «Объединения аэропортов Грузии» министерства экономики и устойчивого развития Грузии, увеличение пассажиропотока зафиксировано во всех трех международных аэропортах страны.

Тбилисский аэропорт принял 1 020 104 пассажиров, аэропорт Кутаиси — 118 433, Батуми — 68 261. Рост пассажиропотока в Батумском аэропорту составил 59%.

Что касается местных рейсов, то за первые четыре месяца авиамаршрутами в Местию и Амбролаури воспользовались 1 632 пассажира.






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