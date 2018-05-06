Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Налоговые льготы будут распространяться и на ветеранов, принявших участие в боевых действиях за рубежом


06.05.2018   17:35
Установленные законодательством Грузии налоговые льготы будут распространяться и на тех ветеранов, которые принимали участие в боевых действиях на территории других государств.

С учетом «Налогового кодекса», не облагаются подоходным налогом полученные ветеранами Второй мировой войны и участниками боев за территориальную целостность Грузии в течение календарного года налогооблагаемые доходы – до 3 000 лари.

В кодексе планируются изменения, согласно которым подоходным налогом также не будут облагаться полученные участниками боевых действий на территории других государств налогооблагаемые доходы – до 3 000 лари.

Законодательная инициатива подготовлена Государственной службой по делам ветеранов, которая по инициативе правительства будет представлена на ближайшем заседании бюро парламента Грузии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
«Мерседес» - самый популярный в Грузии автомобильный бренд
В Грузии растет импорт гибридных автомобилей
Лондонская фондовая биржа прекращает торговлю акциями предприятия Дерипаски
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Продолжение ползучей аннексии
СГБ о возможном закрытии грузинских школ в Абхазии: Мы изучаем вопрос
Останки 22 человек, пропавших без вести в ходе вооруженного конфликта в Абхазии, доставят в собор Троицы
В Гали прошла очередная встреча механизма по превенции инцидентов и реагированию на них
Для лиц, торгующих вдоль линии разделения, будут установлены льготы
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Демонстранты в Армении парализовали движение поездов
Бастуют сотрудники областной администрации Тавушской области и все сотрудники мэрии Иджевана кроме мэра
Сотрудники Ереванского метрополитена объявили забастовку
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна