Налоговые льготы будут распространяться и на ветеранов, принявших участие в боевых действиях за рубежом

06.05.2018 17:35 Установленные законодательством Грузии налоговые льготы будут распространяться и на тех ветеранов, которые принимали участие в боевых действиях на территории других государств.



С учетом «Налогового кодекса», не облагаются подоходным налогом полученные ветеранами Второй мировой войны и участниками боев за территориальную целостность Грузии в течение календарного года налогооблагаемые доходы – до 3 000 лари.



В кодексе планируются изменения, согласно которым подоходным налогом также не будут облагаться полученные участниками боевых действий на территории других государств налогооблагаемые доходы – до 3 000 лари.



Законодательная инициатива подготовлена Государственной службой по делам ветеранов, которая по инициативе правительства будет представлена на ближайшем заседании бюро парламента Грузии.















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