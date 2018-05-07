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С сегодняшнего дня действуют ограничения на выдачу кредитов гражданам коммерческими банками


07.05.2018   10:24
В целях защиты интересов потребителей и способствования здоровому кредитному портфелю, по распоряжению президента Национального банка Грузии вошли изменения в устав «О концентрации кредитов в коммерческих банках и крупных рисках». Информацию об этом распространяет Нацбанк Грузии.

По данным Национального банка Грузии, с 7 мая 2018 года коммерческие банки будут ограничены предоставлением кредитов без полноценного анализа платёжеспособности клиентов. В частности, общая сумма таких кредитов не должна превышать 25% надзорного капитала банка.

«Снижение мотивации выдачи розничных кредитов без доказательств дохода улучшит кредитные стандарты в банковском секторе, улучшит качество кредитных портфелей коммерческих банков и поощрит социально ответственные кредитные отношения», — поясняют в Национальном банке.

Это ограничение не применяется к кредитам, которые обеспечены драгоценными камнями и металлами или недвижимым имуществом в пределах стоимости обеспечения. Кроме того, общая сумма кредитов, предоставляемых недвижимым имуществом, не должна превышать 15% надзорного капитала банка без полного анализа платежеспособности заемщика , а гарантия кредита не должна превышать 50%.

Как заявили Первому каналу в Национальном банке, поправка касается только коммерческих банков, но работа в этом направлении продолжается и регуляции подобного типа в будущем будут применяться и к другим финансовым учреждениям.






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