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Грузинская государственная компания будет майнить биткоины


07.05.2018   11:48
Созданная на государственные деньги "Компания по производству продовольствия" меняет сферу деятельности, и вместо заморозки овощей и фруктов, начинает производство биткойнов. 63% контрольного пакета компании владеет государство, сообщает "Рустави 2".

Данная компания была создана с целью популяризации грузинской продукции, и должна была замораживать, и продавать зимой произведенные крестьянами фрукты и овощи. Тендер на покупку майнеров биткойнов в 130 000 лари уже объявлен.

300 майнеров, которые компания планирует купить, вырабатывают 360 квт. электроэнергии в час, столько энергии требуется в день для освещения села приблизительно на 100 семей.

Оппозиция подозревает, что деньги за электроэнергию покроет государство, а конкретные лица получат выгоду.

Компания, обладающая майнерами, и планирующая сдавать эти майнеры "Компании по производству продовольствия", недавно была зарегистрирована в Грузии. Оказалось, что регистрация является всего лишь формальностью.

Петре Цискаришвили, экс-министр сельского хозяйства вспоминает, что предприятие было создано с помощью государства еще во время предыдущей власти, но с совершенно другой целью. Сотрудничество компании и правительства до сих пор продолжается так, что прямого обязательства компания не выполнила.

Руководитель "Компании по производству продовольствия", Гиви Гачечиладзе заявил, что вообще не знает, что такое биткойн, а майнеры нужны только для выработки тепла, но не конкретизирует, что он должен отапливать.

Проявит ли Министерство экономики интерес к изменению профиля деятельности "Компании по производству продовольствия", пока не известно. В ведомстве подтверждают, что доля государства в компании составляет 63%.







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