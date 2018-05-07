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Райнхольд Месснер откроет в Сванетии Кавказский горный центр
07.05.2018 12:34
Кавказский горный центр построят в Сванети — детали проекта обсудили премьер-министр Грузии Гиоргий Квирикашвили и всемирно известный альпинист Рейнхолл Меснер.
По оценке грузинского премьера, открытие Кавказского горного центра — это прекрасная возможность для дальнейшего развития туризма в Грузии.
«Мы очень рады, что проект начинается, и я уверен, что это будет одним из показательных мест во всей Грузии и во всем регионе. Это станет огромным толчком для развития горного туризма и, конечно же, привлечет множество туристов, которые познакомятся с уникальной культурой, которая называется Грузией, которая называется Сванети, и партнером всего этого будет Райнхольд Месснер, чье имя известно во всем мире», — сказал премьер-министр Грузии, после встречи.
Решение о создании Кавказского горного центра Месснер принял в июле 2017 года, после встречи с премьер-министром Грузии.
В этот раз итальянский альпинист вернулся в Грузию и посетил участок, выделенный под строительство в Сванети, вместе с известным архитектором Вернером Чолли. Кавказский горный центр построят по его проекту.
Райнхольд Месснер уже много лет развивает сеть горных музеев в итальянских Альпах и Кавказский горный центр, который построят в Местиа, на Зурулди, будет составляющей частью именно этой сети.
Экспозиции музеев рассказывают об известных и неизученных вершинах мира, истории альпинизма или покорителях гор.
Райнхольд Месснер является первым, кто совершил бескислородное восхождение на Эверест и первым, кто покорил все 14 восьмитысячников планеты. Он первым в одиночку пересек Антарктиду, Гренландию и пустыню Гоби.
Месснер является автором более 80 книг, в которых рассказывает о свои путешествиях и приключениях. В 1999-2004 годах он был депутатом Европарламента.
В 2010 году Райнхольд получил самую престижную награду для альпинистов — Золотой ледоруб (Lifetime Achievement Piolet d’Or).
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