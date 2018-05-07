Новые регуляции для банков будут распространены и на сектор быстрых и онлайн кредитов - Бахтадзе

07.05.2018 13:25 Регуляции для коммерческих банков, которые предусматривают определенные ограничения на выдачу кредитов гражданам, будут распространены и на сектор быстрых и онлайн кредитов. Об этом сообщил министр финансов Мамука Бахтадзе во время Facebook лайв трансляции.



По словам Мамуки Бахтадзе, проблема закредитованности была создана сервисами быстрых и онлайн кредитов.



«Я хотел бы затронуть тему быстрых и онлайн кредитов. Когда мы говорим об общих правилах игры, естественно, подразумеваем весь финансовый сектор. Поскольку важной составляющей проблемы является т.н. ассиметричная регуляция между разными представителями финансового сектора, то есть банковский сектор, небанковский сектор, микрофинансовые организации имели свои регуляции, на онлайн кредиты распространялись другие регуляции, в конечном итоге, все это не составляло единую регуляцию и стало одним из источников проблемы.



Поэтому правила игры касаются всех, в том числе, представителей быстрых и онлайн кредитов. Потому что эти услуги создали проблему избыточной закредитованности населения», — сказал Мамука Бахтадзе.



С сегодняшнего дня вступили в силу ограничения для коммерческих банков по предоставлению кредитов населению. По информации Национального банка Грузии, с 7 мая 2018 года коммерческие банки ограничиваются в праве выдавать кредиты без полноценного анализа платежеспособности заемщика. В частности, общая сумма таких кредитов не должна превышать 25% надзорного капитала банка.















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