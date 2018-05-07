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Министр финансов предлагает установить потолок т.н. эффективных процентных ставок


07.05.2018   16:55
По заявлению министра финансов Грузии Мамуки Бахтадзе, обязательно следует установить потолок т.н. эффективных процентных ставок. Об этом министр заявил в ходе прямого включения на «Фейсбуке».

Как сообщили «IPN» в Минфине, во время онлайн-конференции Мамука Бахтадзе рассказал о новых регуляциях для банковского сектора, которые вступили в силу с сегодняшнего дня.

«…Нам необходимо перейти к более правовым приоритетам эффективной процентной ставки. Это очень важно, так как это будет способствовать внедрению новых, справедливых правил. Человек должен заранее знать, какими могут быть его максимальные расходы в процентном выражении. Да, потолок обязательно должен быть установлен, обязательно должен быть снижен 100% -й предел, задействованный с 1 января текущего года. Напомню, что до 1 января этой регуляции не было, и зачастую процентные расходы, которые платили наши граждане, достигали 300-400%. Думаю, и это также мнение различных международных финансовых институтов, что мы на данном этапе можем сократить этот потолок наполовину, а затем уже рыночная конъюнктура будет диктовать, какие дополнительные меры мы можем провести в этом направлении », - сказал Мамука Бахтадзе.






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