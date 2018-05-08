Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Национальный банк Грузии о новых регуляциях организациям, выдающим кредиты


08.05.2018   10:41
Национальный банк Грузии опубликовал проект, которым устанавливаются новые регуляции организациям, выдающим кредиты.

Регуляции распространятся на любой предпринимательский субъект, по отношению к которому долговые/кредитные обязательства одновременно имеют более 20-ти физических лиц.

Согласно проекту, недопустимо, чтобы организация, выдающая кредиты, предоставляла кредит без полноценного анализа платежеспособности заемщика/созаемщика. Анализ платежеспособности подразумевает детальный анализ доходов, расходов и обязательств заемщика/созаемщика.
В законопроекте приведена документация, которая будет необходима для полноценного анализа платежеспособности – зарплатная выписка с банковского счета, справка из Службы доходов и другая документация высокой достоверности.

Вместе с тем, недопустимо предоставлять такой долг/кредит, когда заемщик/созаемщик выплачивает только начисленные проценты, а тело кредита или его значительную часть – в конце срока. Желательно, что выплата тела кредита должна осуществляться согласно разумно составленному графику, который будет подогнан под доходы заемщика/созаемщика. Ограничение не распространяются на случаи, когда льготный период не превышает 6 месяцев для ипотечных кредитов, и трех месяцев для кредитов иного типа на протяжении срока кредита.

Если срок покрытия долга/кредита выходит за период выхода на пенсию заемщика/созаемщика, выдающая кредиты организация должна обосновать дополнительной документацией тот доход, из которого будет покрываться кредит после выхода заемщика на пенсию. Государственная пенсия не может быть рассмотрена в качестве источника покрытия долга/кредита.

Требования данного положения не распространяются на случаи, если суммарные обязательства заемщика перед организациями, выдающими кредиты, не превышает 300 лари (согласно кредитно-информационной базе данных) и вместе с этим, в кредитной базе у заемщика нет статуса «негативный». Статус «негативный» присваивается лицу в случае просрочки по выплату кредита, превышающей 30 дней.

Новые регуляции в отношении финансовых институтов будут задействованы с 1 января 2019 года.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Несколько японских ресторанов решили добавить грузинское вино в свое меню
Дегустация-семинар грузинского вина в Польше
Крупнейшие торговые партнеры Грузии в 2017 году – Турция, Россия, и Китай
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Софья Кацарава: Мы сделаем все, чтобы достичь мирного урегулирования конфликта
Цихелашвили: Мы не можем изменить прошлое, но надо сделать шаги к лучшему будущему
Гогуадзе: Наша задача - говорить с населением оккупированных территорий
Закареишвили: Хорошее начинание будет погребено в первый же день, если сделать неправильный шаг
Совет Европы принял решение в связи с грузинско-российским конфликтом
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Путин вмешался, но революцию остановить нельзя
Во Владикавказе закрыли два развлекательных центра
Блок «Выход» будет добиваться отставки мэра Еревана
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна