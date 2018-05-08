Национальный банк Грузии о новых регуляциях организациям, выдающим кредиты

08.05.2018 10:41 Национальный банк Грузии опубликовал проект, которым устанавливаются новые регуляции организациям, выдающим кредиты.



Регуляции распространятся на любой предпринимательский субъект, по отношению к которому долговые/кредитные обязательства одновременно имеют более 20-ти физических лиц.



Согласно проекту, недопустимо, чтобы организация, выдающая кредиты, предоставляла кредит без полноценного анализа платежеспособности заемщика/созаемщика. Анализ платежеспособности подразумевает детальный анализ доходов, расходов и обязательств заемщика/созаемщика.

В законопроекте приведена документация, которая будет необходима для полноценного анализа платежеспособности – зарплатная выписка с банковского счета, справка из Службы доходов и другая документация высокой достоверности.



Вместе с тем, недопустимо предоставлять такой долг/кредит, когда заемщик/созаемщик выплачивает только начисленные проценты, а тело кредита или его значительную часть – в конце срока. Желательно, что выплата тела кредита должна осуществляться согласно разумно составленному графику, который будет подогнан под доходы заемщика/созаемщика. Ограничение не распространяются на случаи, когда льготный период не превышает 6 месяцев для ипотечных кредитов, и трех месяцев для кредитов иного типа на протяжении срока кредита.



Если срок покрытия долга/кредита выходит за период выхода на пенсию заемщика/созаемщика, выдающая кредиты организация должна обосновать дополнительной документацией тот доход, из которого будет покрываться кредит после выхода заемщика на пенсию. Государственная пенсия не может быть рассмотрена в качестве источника покрытия долга/кредита.



Требования данного положения не распространяются на случаи, если суммарные обязательства заемщика перед организациями, выдающими кредиты, не превышает 300 лари (согласно кредитно-информационной базе данных) и вместе с этим, в кредитной базе у заемщика нет статуса «негативный». Статус «негативный» присваивается лицу в случае просрочки по выплату кредита, превышающей 30 дней.



Новые регуляции в отношении финансовых институтов будут задействованы с 1 января 2019 года.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

