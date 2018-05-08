Что изменит в стране понижение максимальной процентной ставки до 50%

08.05.2018 20:51 По словам министра финансов Мамуки Бахтадзе, правительство работает над законопроектом, в результате которого будет запрещено закладывать в ломбарды недвижимость и автомашины. Этим же законодательным пакетом в стране будет установлен единый лимит на займы, и он составит 50%. По действующему сегодня закону, в Грузии запрещено выдавать такой заем, эффективная годовая процентная ставка которого превышает 100%. Соответственно, этим изменением максимальная ставка вдвое сократится.



Практически единственным продуктом на рынке, процентная ставка которого составляет около 100%, являются онлайн займы. Ставки почти всех онлайн кредиторов варьируют в рамках 80-95%.



Онлайн займы являются т.н. займами дня зарплаты (Payday loan), как правило, такие займы краткосрочные и небольшие. Онлайн займы рискованные, поскольку высока вероятность, что граждане не вернут взятые кредиты, но эти риски предусмотрены в ставке займа, поэтому процентные ставки онлайн займов высокие. Поскольку население согласно на такие процентные ставки, это означает, что получение таких займов создает для них дополнительное благосостояние.



Предложенная правительством 50% процентная ставка достаточно близка к существующей рыночной процентной ставке ломбардов, что составляет 45%. В отличие от онлайн займов, ломбардный заем обеспечен имуществом, заложенным в ломбард. В случае возникновения кредитного риска, ломбард присваивает заложенное под обеспечение предмет, и продает его. Онлайн займы с данной точки зрения гораздо более рискованные для компании, поскольку потребители ничего не закладывают под обеспечение. Искусственное установление 50% потолка для этих компаний может стать значительной проблемой.



Что меняет лимит ставок?



Предложенный правительством 50% лимит значительно ниже рыночной ставки этих займов. Например, в случае предложенного 50% лимита во время выдачи 500 лари на три месяца максимальная ставка может быть примерно 50 лари, что составляет годовые эффективные 45%.



Исходя из спроса-поставки в условиях, когда верхний предел ставки этого продукта вдвое меньше рыночной ставки, общий объем кредитования на рынке онлайн займов сократится. Не исключено, что новая регуляция окажется настолько тяжелой для некоторых компаний, что они не смогут продолжить оперирование на рынке.



Установление верхнего предела на ставку снизит на этом рынке поставку (выдачу новых займов), а с другой стороны спрос на эти займы со стороны населения остается почти неизменным. Соответственно верхний предел ставки может вызвать дефицит на микро займы, то есть часть населения, кто был бы согласен на 100% заем, просто не получит их.



Онлайн займы часто использует население с низкими доходами для пополнения проблемы краткосрочной ликвидности. Это то население, которое работает, но зарплаты от месяца к месяцу не хватает. Когда на рынке снизится кредитование, у них уже не будет возможности брать такие займы, предположительно, это не улучшит их положение.



Компании онлайн займов дают многим работу, а новая регуляция ставит их перед риском исчезновения/сокращения рабочих мест.

















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