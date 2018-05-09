На встрече в МВД приняли решение о возобновлении строительства двух ГЭС в Местии

09.05.2018 13:12 Первый заместитель министра внутренних дел Каха Сабанадзе провел рабочую встречу с заместителями министров экономики и энергетики, а также сельского хозяйства и охраны окружающей среды, инвесторами и местным населением Сванети.



По информации МВД, на встрече рассмотрели вопрос безопасности строительства двух ГЭС в Сванети — «Местиа Чала-1» и «Местиа Чала-2». Стороны выслушали позиции, а представители государственных ведомств еще раз подчеркнули, что ни одна гидроэлектростанция не будет построена без тесной коммуникации между правительством и местным населением.



Как заявил первый заместитель министра внутренних дел Каха Сабанадзе, развитие энергетических мощностей не должно развиваться без воли населения.



«Увеличение энергетической мощности, в первую очередь, служит обеспечению стабильности и безопасности населения нашей страны. Государство, с одной стороны, обеспечивает развитие и непрерывность строительства, а с другой — защиту интересов и вовлеченность населения в этом процессе. Мы дали населению гарантию, что строительство состоится без учета их мнения», — заявил Каха Сабанадзе.



По информации МВД, на встрече все стороны согласились, что увеличение экономических мощностей и энергонезависимость играют ключевую роль в развитие страны и приняли решение о возобновлении строительства ГЭС.















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