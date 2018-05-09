Планируется новая реформа в целях повышения доступа к финансированию для малого и среднего бизнеса

09.05.2018 19:39 В министерстве экономики и устойчивого развития сегодня состоялась рабочая встреча, на которой обсудили инициативы по увеличению содействия развитию малого и среднего бизнеса и их доступа к финансированию.



Во встрече участвовали: делегация Турции, представители парламента Грузии, министерства финансов, министерства экономики и устойчивого развития, Национального банка, Партнерского фонда и банковского сектора Грузии.



По информации министерства, на встрече представители делегации Турции говорили о своем опыте в направлении развития реального сектора экономики и роста доступа к финансам. Особый акцент был сделан на механизмы кредитного гарантийного фонда Турции.



«В целях развития малого и среднего бизнеса и увеличения доступа к финансам для данного сегмента, мы хотим начать еще одну новую реформу. Кредитный гарантийный механизм, о котором мы сегодня говорили, по своей сути, является гарантийным фондом, который выступает для коммерческих банков гарантом возврата кредитов, взятых малым и средним бизнесом. Мы уверены, что эта реформа даст еще один стимул развитию малого и среднего бизнеса в Грузии и соответственно, созданию новых рабочих мест», — заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили после рабочей встречи.



Как заявляют в министерстве экономики, с помощью кредитных гарантийных фондов значительно упрощается доступ к финансам для малого и среднего бизнеса.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

