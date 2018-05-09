Сколько стоит электроэнергия и газ в Грузии и других странах региона

09.05.2018 20:47 Комиссия по энергетике и водоснабжению Грузии в отчете 2017 года публикует анализ – каковы бытовые тарифы на электроэнергию и газ в Грузии и других странах региона. Комиссия сравнила стоимость из около 20 стран.



Тариф газа в Тбилиси составляет 46 тетри, а в регионах — 56-57 тетри. По сравнению с Грузией, тарифы гораздо ниже в Азербайджане (22.46 тетри) и в России (27.316 тетри). В других местах газ для населения более дорогой – в ряде случаев, в трое или в четыре раза больше. Например в Чехии стоимость одного кубометра газа составляет 189 тетри.



Тариф на электроэнергию в Тбилиси составляет около 19.2 тетри, в регионах — 18.5 тетри. По сравнению с Грузией, электроэнергия дешевле в Украине (12.206 тетри), в Азербайджане (13.476 тетри) и в России (13.856 тетри). В Латвии стоимость одного квт.ч. составляет 49.258 тетри, что превышает стоимость в Грузии почти в 2.5 раза.



В готовом отчете Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии приводятся и цены на воду в европейских странах. Самая высокая стоимость – в Дании, где цена на один кубический метр превышает 25 лари.















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