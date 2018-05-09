Состоится церемония открытия первого высокотехнологичного завода композитных частей самолетов

09.05.2018 21:18 В Навтисхеви, Квемо (Нижней) Алексеевке завтра состоится церемония открытия ATC – первого в Закавказье высокотехнологичного завода композитных частей самолетов.



Как сообщили «IPN» в «Партнерском фонде», после торжественного открытия завода перед собравшимися выступят премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, исполнительный директор «Партнерского фонда» Давид Саганелидзе, представитель Elbit Systems Cyclone Ран Крил и посол Израиля в Грузии Шабтай Цур.



На официальной церемонии открытия завода будут присутствовать представители правительства и парламента Грузии, местных властей, дипломатического корпуса и бизнес-кругов, а также представители правительства Израиля.



ATC (Aero-Structure Technologies Cyclone) – совместный проект «Партнерского фонда и израильской компании Elbit Systems Cyclone.



В фонде заявляют, что ATC - первый в Закавказье высокотехнологичный завод композитных частей самолетов.















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