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Состоится церемония открытия первого высокотехнологичного завода композитных частей самолетов
09.05.2018 21:18
В Навтисхеви, Квемо (Нижней) Алексеевке завтра состоится церемония открытия ATC – первого в Закавказье высокотехнологичного завода композитных частей самолетов.
Как сообщили «IPN» в «Партнерском фонде», после торжественного открытия завода перед собравшимися выступят премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, исполнительный директор «Партнерского фонда» Давид Саганелидзе, представитель Elbit Systems Cyclone Ран Крил и посол Израиля в Грузии Шабтай Цур.
На официальной церемонии открытия завода будут присутствовать представители правительства и парламента Грузии, местных властей, дипломатического корпуса и бизнес-кругов, а также представители правительства Израиля.
ATC (Aero-Structure Technologies Cyclone) – совместный проект «Партнерского фонда и израильской компании Elbit Systems Cyclone.
В фонде заявляют, что ATC - первый в Закавказье высокотехнологичный завод композитных частей самолетов.
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