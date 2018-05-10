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EBRD сохранил прогноз экономического роста Грузии на уровне 4,5 %


10.05.2018   10:30
Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) оставил неизменным сделанный ранее прогноз экономического роста Грузии в 2018 году на уровне 4,5%.

Накануне EBRD опубликовал обновленный прогноз экономического роста по 37 странам. Аналитики повысили средний показатель экономического роста этих стран в 2018 году на 0.3 %.

Что касается Грузии, то прогноз в этом случае не изменился: EBRD предполагает, что в 2018 году экономический рост страны составит 4,5 % и такой же рост сохранится в 2019 году.

В январе-марте 2018 года экономический рост в Грузии составил 5.2 %, — таковы данные Национального агенства Грузии Сакстат. Так, в январе экономический рост составил 4,4%, а в марте — 5, 6%,

В госбюджет Грузии на 2018 год предусмотрен прогноз экономического роста в размере 4,5 %.






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