Известны финалисты программы грантов софинансирования Агентства инноваций

10.05.2018 12:54 Независимые международные эксперты выявили финалистов программы грантов софинансирования Агентства инноваций. На втором этапе из 132 аппликанта были отобраны 43.



Имена финалистов известны, конкуренция большая, но вместе с тем большая также возможность у победивших стартап - максимальная сумма в размере 100 000 лари на одного стартап, и полный бюджет в 2 миллиона лари.



Заключительный этап состоится 25 мая, и будут выявлены окончательные победители - стартапы, у которых будет возможность сделать свои компании более успешными, и суметь вывезти продукт на международный рынок.



Такие программы жизненно важные для экономики страны и цифрового технологического прогресса.



Агентство инноваций и технологий Министерства экономики и устойчивого развития 26 февраля 2018 года объявило программу грантов софинансирования в рамках проекта Всемирного банка "Экосистема национальных инноваций" (GENIE).



Программа преследует целью стимулирование создания инноваций и инновационных предприятий путем коммерциализации инновационных продуктов, и разработки-освоения услуг, имеющих международный потенциал в Грузии.

















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