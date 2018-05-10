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Инициатива министра финансов сделает невозможной закладку автомашин и недвижимости в ломбарды


10.05.2018   13:12
Министр финансов еще больше осложняет процедуры получения займов. Вслед за коммерческими банками будут установлены определенные регуляции ломбардам.

Через несколько недель люди не смогут закладывать в ломбарды автомобили и недвижимость.

Мамука Бахтадзе считает главной причиной избыточных долгов в стране займы, выданные без подтверждения доходов, и поэтому вводит новые ограничения.

Банкиры, владельцы ломбардов, а также эксперты не разделяют взгляды министра на данную тему.

По их мнению, Мамука Бахтадзе ошибается, и новые ограничения поставят население в еще более тяжелое положение. Специалисты видят выход в росте экономики, а не в установлении дополнительных регуляций.







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