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Инициатива министра финансов сделает невозможной закладку автомашин и недвижимости в ломбарды
10.05.2018 13:12
Министр финансов еще больше осложняет процедуры получения займов. Вслед за коммерческими банками будут установлены определенные регуляции ломбардам.
Через несколько недель люди не смогут закладывать в ломбарды автомобили и недвижимость.
Мамука Бахтадзе считает главной причиной избыточных долгов в стране займы, выданные без подтверждения доходов, и поэтому вводит новые ограничения.
Банкиры, владельцы ломбардов, а также эксперты не разделяют взгляды министра на данную тему.
По их мнению, Мамука Бахтадзе ошибается, и новые ограничения поставят население в еще более тяжелое положение. Специалисты видят выход в росте экономики, а не в установлении дополнительных регуляций.
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