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Правительство Грузии взяло 60 миллионов в долг у коммерческих банков


10.05.2018   13:41
На аукционе казначейских обязательств Министерства финансов были проданы ценные бумаги номинальной стоимостью 60 000 000 лари сроком на 182 дня, и два года.

В аукционе приняли участие пять коммерческих банков. Спрос составил 42 000 000 лари. Минимальная процентная ставка определилась 7,270%, максимальная 7,300%, а средняя взвешенная 7,277%.

В аукционе ценных бумаг двухлетней срочности приняли участие два коммерческих банка. Спрос составил 60 000 000 лари. Минимальная процентная ставка определилась в 7,350%, максимальная 7,470%, а средняя взвешенная – 7,395 %. Купонная процентная ставка составляла 7,625 %.

Купон будет выплачиваться два раза в год, каждые шесть месяцев.







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