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В Тбилиси открылось предприятие по производству деталей для самолетов


10.05.2018   15:29
В Грузии открылся первый на Южном Кавказае завод ATC (Aero-Structure Technologies Cyclone) по производству композитных деталей для самолетов.

На церемонии официального открытия предприятия присутствовали премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, представители правительства, парламента, местных властей, дипломатического корпуса и деловых кругов, а также правительства Израиля.

В ходе церемонии Георгий Квирикашвили символически запустил в действие головной станок предприятия – автоклав, и обратился с речью к присутствующим. К гостям также обратились исполнительный директор «Партнерского фонда» Давид Саганелидзе и представитель компании «Elbit Systems Cyclone» Ран Крил.

«В стране начинает работать высокотехнологичное, соответствующее международным стандартам предприятие по производству композитных деталей для самолетов, которое будет поставлять грузинскую продукцию ведущим компаниям мировой авиаиндустрии. Это означает, что компании международного уровня доверяют Грузии, а наша страна завоевывает свое место на мировом авиарынке. Это серьезный сигнал инвесторам и важный фактор для развития грузинской экномики», — отметил Давид Саганелидзе, подчеркнув, что 90% персонала предприятия составят граждане Грузии.

Первую продукцию совместное предприятие «Партнерского фонда» и израильской компании «Elbit Cyclone» выпустит в начале 2019 года, после прохождения сертификации.

Ожидается, что после выхода предприятия на полную мощность (на 5 год работы), годовой оборот превысит 60 млн. долларов США, на нем будут работать до 300 человек.

Инвестиционная стоимость данного проекта – 93 млн. долларов.






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