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Квирикашвили: Грузия занимает свое место на карте международной авиаиндустрии


10.05.2018   15:32
Грузия занимает свое место на карте международной авиаиндустрии и становится лидером этой отрасли в регионе, — об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил на открытии завода по производству композитных частей самолетов ATC.

«В этом году мы отмечаем 100-летие независимости Грузинской Республики, 100-летний юбилей современной Грузии. Также Израиль отмечает 70-летие современного Израиля и очень радостно, что сегодня у нас такой праздничный день. Радость двух братских стран объединилась в этом прекрасном проекте, и это — день оживления отрасли авиаиндустрии в Грузии. Грузия занимает свое место на карте международной авиаиндустрии и становится лидером отрасли в регионе.

Сегодня в Грузии открывается первый на Южном Кавказе высокотехнологичный завод ATC, который будет выпускать композитные части самолетов. Это – совместный проект Партнерского фонда и израильской компании Elbit Systems Cyclone, итоговая инвестиция которого составила 93 миллиона долларов», — заявил премьер-министр Грузии.

По словам Георгия Квирикашвили, «Элбит Системс» является ведущей компанией в мире, которая сотрудничает с такими гигантами, как Boeing, Bombardier, Airbus и т.д.

«После продолжительного исследования для строительства высокотехнологичного завода, Elbit Systems выбрала именно Грузию и этот факт еще раз подтверждает успех нашей экономической политики. Те факторы, которые обеспечили этот выбор, действительно являются предметом гордости. Это — уже имеющийся опыт в этой области: либеральная налоговая система, привлекательная инвестиционная среда, условия для продвижения производства, а также отношения свободной торговли с ЕС, всеми странами региона и Китаем, и, конечно же, географическое положение нашей страны», — отметил премьер-министр Грузии.

По словам Георгия Квирикашвили, 100% продукции, производимой на заводе, будет ориентировано на экспорт, что положительно скажется на торговом балансе страны.

«После перехода на масштаб полного производства, что составляет 5 лет, ежегодные продажи предприятия превысят 60 миллионов долларов. Очень важно, что потенциальными покупателями продукции будут ведущие компании мирового авиационного рынка, и произведенная в Грузии продукция будет конкурентоспособной, как с точки зрения цены, так и качества», — отметил Георгий Квирикашвили.

По словам премьера Грузии, на предприятии создано 300 рабочих мест и более 90% трудоустроенных сотрудников будут местные специалисты.

«У страны будут специалисты с высокой квалификацией, высокотехнологичными производственными навыками. Они уже прошли переподготовку в Израиле, и стоит отметить, что израильские ведущие специалисты высоко оценили их профессионализм.

Это крупнейший совместный промышленный проект между Грузией и Израилем, который, я уверен, переведет экономические отношения между странами на новый этап. Однако это — только первая ласточка. Поверьте, за этим проектом последует ряд совместных индустриальных проектов. Израиль — страна, способная предоставлять Грузии самые передовые технологии в мире.

Мы приветствуем крупнейшие инвестиции Израиля в Грузию.

Хочу поблагодарить Партнерский фонд Грузии, его руководителя Давида Саганелидзе, его команду, министерства экономической команды правительства Грузии, а также предшественника Давида – Ираклия Ковзанадзе, во время которого был подписан и начался этот проект; компанию «Elbit Systems Cyclone» за осуществление этого важнейшего проекта и хочу пожелать успехов! Поздравляю с этим очень важным днем», — заявил премьер Грузии.

В Грузии сегодня открылся первый на Южном Кавказае завод ATC (Aero-Structure Technologies Cyclone) по производству композитных деталей для самолетов.






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