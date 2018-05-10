Эффект регуляции - количество потребителей в барах и ресторанах сократилось

10.05.2018 18:06 Заработавшие с 1 мая регуляции, запрещающие курение табака, электронной сигареты, и чилима в закрытом пространстве, значительно сократили количество потребителей у закрытых ресторанов и баров. В части объектов питания говорят, что количество клиентов снизилось от 50% до 70%.



Пиар-менеджер "Чайханы" в интервью изданию BMG заявил, что существующий периметр не всегда дает возможность устроить внешнее пространство для курения, а с учетом сокращенного количества клиентуры ряду объектов угрожает закрытие.



"Когда ты чилим-бар, и тебе запрещается курение чилима, за этим, разумеется, последовал бы результат, который последовал. По состоянию на сегодня, у нас уже сократилось количество потребителей до 70%, и если так продолжится, это вынудит нас закрыть ряд объектов. Не только мы, многие в том же положении. Сейчас сезон, и негативные результаты, которые последуют за этими регуляциями, не видны, а зимой будет тяжелейшее положение"- заявил "Сакмиани дила" пиар-менеджер "Чайханы" Леван Кирвалидзе.



В баре "Астрал" считают несправедливым запрещение курения табака всем видам объектов питания. По словам владельца бара, с 1 мая количество потребителей вдвое сократилось, а жилые дома на прилегающей территории ограничивают им возможность использования внешнего периметра.



"Над нами итальянский дворик, и мы не можем так просто устроить внешний периметр. Нам нужно разрешение мэрии, понадобится согласие населения. В этом месте несколько баров, и местные уже протестуют против принятых регуляций из-за шума. Не знаю, как мы продолжим работать, выходом, наверное, будет смена места"- говорит Торнике Зедгенидзе.



Количество потребителей в пространстве некурящих не увеличилось, но на террасах в "Страде" уже заметен дефицит мест. Менеджер ресторана говорит, что недовольство курильщиков из-за регуляций достаточно заметное. Касательно возможного подорожания услуги, в "Страде" на данном этапе не прогнозируют рост цен.



"Спрос на террасы возрос, это с одной стороны связано с регуляциями, с другой – наверное, с погодой, но не могу сказать, что в общем количестве у нас наметился значительный рост. Касательно цен, все возможно, но на данном этапе мы не планируем рост цен"- заявила Нино Инасаридзе.

















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