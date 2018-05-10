Иэл Коэн: С премьер-министром Грузии мы наметили цель довести товарооборот между Грузией и Израилем до 1 миллиарда долларов в течение 5 лет

10.05.2018 21:42 Грузинские евреи, живущие в Израиле, смотрят на Грузию как на свою вторую родину. Мы никогда не забудем, как к евреям относятся в Грузии», — сказал министр экономики и промышленности Израиля Иэл Коэн на открытии завода в Тбилиси.



Как отметил Иэл Коэн, 2018 год исторически важен на грузино-израильских отношений, так как открылся завод с инвестиционной стоимостью около 100 миллионов долларов США.



«Очень отрадно, что в апреле прошлого года Грузия обратилась к ЮНЕСКО с призывом признать наши 2600-летние близкие дружеские отношения. Мы не воспринимаем наши отношения как само собой разумеющееся. Евреи живут во всем мире, но в других местах они не получали такого гостеприимства. Таким образом, грузинские евреи, живущие в Израиле, смотрят на Грузию как на свою вторую родину. Мы никогда не забудем, как к евреям относятся в Грузии», — отметил министр экономики и промышленности Израиля.



По его словам, в прошлом году товарооборот между Грузией и Израилем вырос на 40%, что хорошо, но вместе с премьер-министром Грузии они наметили цель довести этот показатель до 1 миллиарда долларов в течение 5 лет.



«Наши великие нации — Грузия и Израиль имеют общие ценности: демократию, свободу и наше молодое поколение. Вчера в Тбилиси я разговаривал с гражданами, которые сказали мне: «Министр Коэн, нас очень радует дружба между Израилем и Грузией», что растрогало моё сердце. Такой же дух и в Израиле. Наша дружба не останется просто дружбой — мы перейдем и к практической стороне. Это первая инвестиция, но не последняя. Будут и другие компании. Я пользуюсь этой возможностью, чтобы поблагодарить менеджмент израильской компании Elbit и грузинского «Партнерского фонда» за успешную работу. Для информации Elbit — является ведущей компанией не только Израиля, но и в мире. У вас прекрасная страна. Я очень хорошо понимаю, почему евреи так любят эту страну. В настоящее время у нас около 200 рейсов в месяц из Израиля в Грузию. Все больше и больше евреев приезжают и наслаждаются этой замечательной страной. Вместе со мной здесь находится израильская деловая делегация и Баух Адими (председатель Израильского института экспорта), также в качестве партнера. Я сказал делегации еврейских бизнесменов посетить Грузию и продолжать инвестировать. Ваше сельское хозяйство — лучшее. У вас есть лучшее вино, — заявил Иэл Коэн.



По его словам, Грузия и Израиль не являются конкурентами, они — друзья.



«Мы дополняем друг друга, и это касается не только сельского хозяйства, наше твердое решение — развивать высокие технологии. Израиль занимает 1-3 места в рейтингах мировых инноваций. У вас фантастическое молодое поколение. Мы будем сотрудничать и в этом аспекте. В начале своего выступления я поблагодарил премьер-министра. Благодарю его и грузинский народ за 2600 лет дружбы, и заверяю вас, что наша дружба продлится не только еще 2600 лет, а вечно», — заявил министр экономики и промышленности Израиля Иэл Коэн.















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