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Россияне могут остаться без овощей из Армении


11.05.2018   10:13
На ввоз томатов и огурцов из Армении Россия может ввести временные ограничени. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Контроль над продукцией, поступающей из Армении через пункт пропуска «Верхний Ларс», был усилен в мае. Обнаружено семь нарушений — на помидорах нашли томатную минирующую моль, а на огурцах — западный цветочный трипс. Зараженная продукция была возвращена экспортеру.

Россельхознадзор уведомил службу безопасности пищевых продуктов Минсельхоза Армении о нарушениях и потребовал провести расследование, а также принять меры по недопущению подобных случаев.

«В случае продолжения поступления подкарантинной продукции, в том числе с наличием ненотифицированных для Республики Армения карантинных организмов, Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на подкарантинную продукцию», — отметили в ведомстве.






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