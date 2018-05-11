Россияне могут остаться без овощей из Армении

11.05.2018 10:13 На ввоз томатов и огурцов из Армении Россия может ввести временные ограничени. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.



Контроль над продукцией, поступающей из Армении через пункт пропуска «Верхний Ларс», был усилен в мае. Обнаружено семь нарушений — на помидорах нашли томатную минирующую моль, а на огурцах — западный цветочный трипс. Зараженная продукция была возвращена экспортеру.



Россельхознадзор уведомил службу безопасности пищевых продуктов Минсельхоза Армении о нарушениях и потребовал провести расследование, а также принять меры по недопущению подобных случаев.



«В случае продолжения поступления подкарантинной продукции, в том числе с наличием ненотифицированных для Республики Армения карантинных организмов, Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на подкарантинную продукцию», — отметили в ведомстве.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

