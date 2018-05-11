KFW и AFD помогут Грузии в превращении в электроэнергетический хаб

11.05.2018 12:41 Грузия с помощью Кредитного банка реконструкции Германии (KFW) и Агентства развития Франции (AFD) проведет важные реформы с точки зрения развития энергетического рынка и энергетической эффективности.



По заявлению премьер-министра Грузии, будет принят национальный план действия энерго эффективности, что предусмотрено вступлением Грузии в энергетическое объединение Европы.



"Важно, что программа поддержки реформы, которую осуществит Министерство экономики и энергетики, рассчитана на 2018-2021 годы. Договора, которые будут оформлены с европейскими партнерами, будут способствовать осуществлению таких проектов, как развитие конкурентного рынка электроэнергии, превращение Грузии в хаб электроэнергии, освоение обновляющихся энергий, и принятие рамки энерго эффективности, и значительная дерегуляция этой сферы, что, думаем, является основой основ формирования конкурентного рынка. Надо признать, что сегодня у нас есть значительный резерв развития в данном направлении, и данные мероприятия подразумевают именно эти шаги"- заявил премьер-министр.



По его словам, уже возможно, чтобы в текущем году Кредитный банк реконструкции Германии выделил Грузии финансовый ресурс в размере 49 миллионов евро, а Агентство развития Франции - 25 миллионов евро.

















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