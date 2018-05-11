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Интернет провайдеров обязали оформить новые соглашения с клиентами
11.05.2018 12:46
Национальная комиссия коммуникаций Грузии приняла распоряжение об определении качества подачи интернета пользователям и правил проверки.
По информации Национальной регулирующей комиссии, после начала контроля качества, у абонента будет механизм с помощью которого он сможет регулярно проверять скорость интернета.
Вместе с тем, у абонентов будет возможность проверить, действительно ли скорость интернета, предусмотренная договором заключенным с провайдером, соответствует ли реальной скорости. По сообщению комиссии, данную возможность предоставит аппликация, которая будет доступна для всех граждан на веб-сайте комиссии.
«Распоряжение комиссии, в разработке которого участвовали все заинтересованные стороны, вступит в силу с 15 августа. До тех пор все интернет-провайдеры имеют четырехмесячный срок для приведения в соответствие договоров заключенных с клиентами.
После этого комиссия начнет следить за качеством интернета и проверять его в 24-часовом режиме, насколько компании соблюдают условия контракта и насколько качественный интернет предоставляют абонента », — говорится в отчете Национальной комиссии коммуникаций Грузии.
По данным комиссии, работа над созданием системы контроля качества интернета ведется уже 10 месяцев.
«Цель комиссии — значительно улучшить качество интернета, чтобы клиенты получали адекватное обслуживание соответствующее оплате по тарифам», — говорится в информации Национальной регулирующей комиссии.
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