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В мае экспорт электроэнергии из Грузии в Турцию увеличился на 61,4%


11.05.2018   15:21
Объем электроэнергии, экспортируемой из Грузии в Турцию, значительно увеличился, и по состоянию на 9 мая года составил 63 715 тыс. Квт.ч.

По словам первого вице-премьера, министра экономики и устойчивого развития Дмитрия Кумсишвили, цель правительства Грузии – повысить эти данные и превратить Грузию в энергетический хаб.

«Мы намерены более интенсивно сотрудничать с Турцией в целях дальнейшей интеграции наших рынков», — заявил Димитрий Кумсишвили.

Объем электроэнергии, экспортируемой из Грузии в Турцию, на 61,4% превышает показатель за тот же период прошлого года. В настоящее время Турции поставляются 324 мегаватт, что является рекордным показателем. В прошлом году этот показатель составлял 166 мегаватт, а в 2016 году — 99 мегаватт. В целом объем экспортируемой электроэнергии в текущем году составил 125 021 тыс. квт.ч., что на 208,5% превышает показатель 2017 года.

По словам первого вице-премьера, рост объема экспорта является результатом интенсивной работы Грузии с турецкой стороной, двусторонние встречи по этому вопросу прошли в феврале и апреле.

Информацию распространяет министерство экономики Грузии.






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