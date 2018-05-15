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Узбекистан и Грузия провели заседание Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству


15.05.2018   18:38
В Тбилиси прошла восьмое заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Грузией.

Министр внешней торговли Узбекистана Джамшид Ходжаев и Первый вице-премьер Грузии, Министр экономики и устойчивого развития Димитрий Кумсишвили приняли участие в работе заседания.

Делегации двух стран обсудили перспективы увеличения железнодорожного и автомобильного грузооборота как между странами, так и транзитными маршрутами.

На сессии стороны также рассмотрели вопросы развития сотрудничества в сфере торговли, инвестиций, туризма, энергетики, транспорта и логистики, связи, информационные технологии и т.д. Стороны обсудили запуск прямых рейсов между Грузией и Узбекистаном.

Было указано, что прямые полеты будут позитивно влиять на сотрудничество в секторе туризма и будут способствовать развитию деловых связей Узбекистан и Грузии.

В рамках визита делегации Узбекистана в Грузию также пройдет грузинско-узбекский бизнес-форум.






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